Mulheres do PSB pedem saída de Tereza Cristina

Clima tenso no PSB, poia a disputa do DEM e do PMDB pela deputada federal Tereza Cristina (PSB-MS) causou ainda mais atrito na já conflituosa relação dela com a direção nacional do partido.

A Executiva de Mulheres do PSB exigiu ontem (20) a desfiliação de Tereza a fim de evitar a abertura de processo de expulsão partidário.

A ala feminina do PSB em nota se declarou que desrespeitada com a postura “nada socialista” da deputada e, ainda, atacou as articulações do presidente Michel Temer e de lideranças do DEM que, nesta semana, tentaram dissuadi-la a trocar de legenda.

“Que a pessoa em questão tenha a dignidade de deixar o PSB, antecipando-se assim a mais essa situação de desmoralização pública”, reivindicaram as mulheres do Partido Socialista Brasileiro.

“Entendemos que a deputada Tereza Cristina exerça seu mandato individualista, represente os interesses da bancada ruralista em um partido que aprove essa espécie de prática política”, destacaram, em nota.

A relação entre Tereza Cristina e a direção nacional do PSB começou a se deteriorar quando ela resolveu ir contra a decisão do partido ao votar a favor da reforma trabalhista. Como punição, ela foi destituída, em abril deste ano, da presidência da legenda no Estado.

