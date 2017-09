Multivacinação continua nos postos de saúde de Brasilândia

A Prefeitura de Brasilândia divulgou o balanço de vacinas aplicadas no dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, realizada no último sábado (16). A ação foi coordenada pela Secretaria de Saúde por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica e todas as unidades de saúde do município abriram para atender a população.

Somente no dia D, 107 pessoas foram imunizadas, onde aproveitaram para atualizar a carteira de vacinação. A campanha vai até a próxima sexta-feira (22).

Confira se a sua carteira de vacinação está em dia, caso ao contrário, a equipe realizará a atualização de todas as vacinas disponíveis pelo Ministério da Saúde.

Os locais de vacinação continuam abertos no horário normal de expediente nas seguintes unidades: Unidade Básica de Saúde (Postão/UBS); Estratégia de Saúde da Família 1 e 2 (ESF 1 e ESF 2), ESF do Distrito Debrasa e Unidade de Saúde do Reassentamento Novo Porto João André.

O público-alvo pode fazer vacinas que evitam diarreia por rotavírus, sarampo, coqueluche, difteria, tétano neonatal ou acidental, meningites, hepatites A e B, poliomielite, febre amarela, HPV, varicela, rubéola e caxumba. A estratégia foca as crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A campanha promovida pelo Ministério da Saúde leva neste ano o slogan famoso na internet “Se juntos já protegem, imagina juntos!”, na qual reúne diversos personagens de estórias infantis ao lado do garoto propaganda das vacinações, o Zé Gotinha.

O prefeito Dr. Antonio passou na Unidade Básica de Saúde (Postão), onde conversou com os servidores públicos que estavam escalados para participarem da campanha de vacinação, bem como ressaltou a importância desta ação. “Os pais devem estar sempre atentos a esse documento, pois evita que seu filho sofra com alguma doença no futuro, caso não receba a vacina oferecida pela Saúde”, disse.

