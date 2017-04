Município de Tacuru terá nova Eleição no dia 04 de junho de 2017

Na sessão plenária de segunda-feira (17) o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), aprovou a Resolução nº 593/2017, que estabelece instruções e o calendário eleitoral para a Eleição Suplementar aos cargos de prefeito e vice-prefeito para o município de Tacuru-MS, que acontecerá no dia 4 de junho de 2017.

Tacuru faz parte da 25ª Zona Eleitoral e possui atualmente 7.118 eleitores, que votam em 22 seções eleitorais.

Conforme estabelece o calendário, os principais eventos da Eleição Suplementar serão nos dias: 24 a 30 de abril (Convenções Partidárias); 04 de maio (Último dia para o registro das candidaturas); 05 de maio (Início da propaganda eleitoral); 03 de junho (Último dia da propaganda eleitoral); 04 de junho (Dia da eleição); 09 de junho (Último dia para entrega da prestação de contas); e, finalmente, 24 de junho (Último dia para a diplomação).

Nova Eleição

No pleito municipal de 2016, os candidatos Claudio Rocha Barcelos e Adailton de Oliveira, candidatos a prefeito e vice-prefeito de Tacuru, respectivamente, obtiveram o maior número de votos (2.737 votos).

Entretanto, como a chapa composta por Claudio e Adailton encontrava-se, no dia da eleição, com seu pedido de registro de candidatura indeferido e com recurso judicial em tramitação, os votos por eles recebidos foram computados como nulos, sendo que sua validade ficou condicionada a uma eventual e futura decisão de deferimento do pedido de registro da candidatura.

Em 3 de abril de 2017, por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), tornou-se definitivo o indeferimento do registro de candidatura de Adailton de Oliveira, ao cargo de vice-prefeito.

Com isso, os 2.737 votos obtidos pela chapa Claudio Rocha Barcelos/Adailton de Oliveira, computados como nulos no dia do pleito, tornaram-se definitivos, ensejando nova eleição.

