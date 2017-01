Mutirão Carcerária – 432 presos provisórios libertos

Na primeira semana de mutirão carcerário no Amazonas resultou na concessão de liberdade a 432 presos provisórios. De acordo com o Tribunal de Justiça do estado (TJAM), os detentos usarão tornozeleira eletrônica. A medida é parte das providências tomadas pelo governo estadual na redução da massa carcerária que superlota cadeias e reduzir a tensão no sistema prisional.

Flávio Pascarelli, presidente do TJAM esclareceu que os processos estão sendo analisados com o devido cuidado e critério, na decisão quanto a liberdade ou adoção de medidas alternativas de cumprimento da pena quanto as mais recomendadas em cada caso. Em 13 municípios do interior do estado, por exemplo, foram analisados 665 processos, com a decisão pela concessão de liberdade provisória a 29 desses réus.

Pascarelli declarou que “Vamos avaliar, criteriosamente, se as condições da prisão preventiva ou provisória permanecem. Essa análise é feita pelo juiz, promotor e defensor público ou advogado. E acredito que, em se tratando de alguém que ofereça perigo à sociedade, a liberdade não será concedida”, ontem (17) na sede do TJAM.

Um exemplo desse critério citado por Pascarelli está na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. Lá, foram analisados 79 processos de réus presos provisoriamente. Desses, foi concedida liberdade a apenas dez – quatro deverão usar tornozeleira e dois também terão que cumprir medidas protetivas. Para auxiliar no mutirão, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas cedeu 50 advogados voluntários.

