Na Quarta-feira serão divulgadas as Notas do Enem

A divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2016 será antecipada para esta quarta-feira (18). Informação divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Inicialmente, as notas só seriam divulgadas na quinta-feira (19). No entanto, o Ministro da Educação, Mendonça Filho, pediu a antecipação dos resultados do exame.

Na sexta-feira (13), o Inep declarou que não haveria tempo hábil para realizá-la o pedido, por conta do carregamento de dados, ao sistema online, das provas de milhares de candidatos. No entanto, o informe declarando a antecipação foi divulgado na tarde de hoje.

O ministro afirmou que dará uma entrevista coletiva à imprensa nesta quarta-feira, às 11h, para esclarecer dúvidas sobre o Enem.

