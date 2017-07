Nailor Vargas Marcondes de Souza Pres. afastado do Sisal/MS

NAILOR VARGAS (51): Presidente “afastado” do SISALMS (Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul): Servidor público há 37 anos; Formado em Biologia, Matemática e Biblioteconomia pela FUCMAT; Professor concursado da Rede Estadual desde 1990; Idealizador do Sebes/MS (Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares de Mato Grosso do Sul), que distribui livros do Ministério da Educação às bibliotecas cadastradas na Fundação Estadual de Cultura de MS que se transformou na lei 3.457. Conquistas no SISAL/MS: 1º Concurso Público da Assembléia; Paridade no desconto mensal referente a Cassems (antes comissionados pagavam mais de 9% agora todos pagam apenas 6%); Alteração da lei n. 4.657 e instituição do PAI (O programa de aposentaria incentivada foi o carro-chefe que possibilitou a realização do primeiro concurso público da Assembléia); Inauguração da sede própria do sindicato. E mais: Reajustes salariais acima da inflação; Reforma do estatuto do servidor lei n. 4.091/2011; Realização de campanhas de vacinação e eventos culturais e esportivos para os servidores; Criação de pericia medica e assistência social para servidor que necessite de licença; Redução na contribuição previdenciária ao inativo acometido de doença incapacitante e Implantação de salas de leitura.

*Por Josimar Palácio

Boca: Antes de você assumir a presidência do sindicato ele existia somente no papel. Agora a história dele se divide em ‘antes’ e ‘depois’ de você. Não é cedo para dependurar as chuteiras?

NAILOR – “Fiz tudo aquilo que deveria fazer em benefício dos nossos associados. Isso me dá um orgulho de ver que correspondi aquilo que esperavam que eu fizesse. Mas sinto que é tempo de parar”.

Boca: Cadê o ‘Dia do Servidor’?

NAILOR – “A Mesa Diretora entendeu que esse glorioso dia é comum como qualquer outro. Sempre entendi ser de muita importância e de valorização aos servidores. Era dia de confraternização onde a família vinha conhecer onde pai, mãe, filhos trabalhavam. Hoje não temos nem mais local para essas realizações. Na atual legislatura há dificuldades de se realizar esses eventos. É o perfil da atual administração da Casa. Como não se tem um vínculo de cunho social fica difícil a realização das confraternizações com os servidores”.

Boca: Por que você está afastado do sindicato?

NAILOR – “Tivemos um impasse jurídico, pois os comissionados da ‘Casa’ quiseram ocupar a direção do sindicado. Comissionado é subordinado diretamente ao deputado, assim sendo, o SISALMS acabaria caindo na mão dos “patrões”, deixando de cumprir suas finalidades que é a possibilidade de fazer o enfrentamento, portanto, nosso sindicato precisa estar nas mãos dos servidores efetivos e de carreira. Quando vimos o rumo esquisito que a eleição estava se direcionando, fomos à justiça, denunciamos o fato e ganhamos liminar cancelando a eleição”.

Boca: Qual será o próximo passo?

NAILOR – “Aguardar decisão judicial e fazer eleições onde quem concorrer deverá ser servidor de caráter efetivo. Quem é nomeado pode votar, mas não pode ser votado pela razão que já expliquei: o comissionado é transitório e não funcionário efetivo da Casa.

Boca: Esse tipo de ‘enfrentamento’ te surpreendeu?

NAILOR – “Sim..! Não esperava esta atitude dos meus colegas de trabalho. Achei que foi um desrespeito a minha pessoa. Doeu muito essa atitude. É muito complicado trabalhar com isso vez que depositamos confiança nas pessoas e acabamos ‘traídos’ por alguns. Mas como diz o ditado ‘nada melhor que um dia após o outro’..

Boca: Não teve ninguém para dizer que o que estavam fazendo era errado?

NAILOR – “Infelizmente não. A Mesa Diretora não quis interferir no processo. Se juntaram um grupo de aposentados e alguns efetivos – que perderam a eleição na gestão passada pro meu grupo – e tentaram um golpe. Hoje o efetivo é menor que o comissionado, criando-se um grande impasse para o sindicado e isso gerou o enfrentamento. Essa é a dura realidade do momento”.

Boca: Não teve um deputado para censurar o que estavam fazendo contra o sindicato?

NAILOR – “Infelizmente não. Nenhum. Ninguém saiu em nossa defesa. Estamos aguardando o próximo dia 4 de agosto quando haverá audiência para determinar qual o andamento do processo. Acredito que teremos novas eleições com chapas de efetivos que é o que o estatuto prevê”.

Boca: você voltará a ser candidato?

NAILOR – “Não..! Eu já cumpri meu papel como presidente do SISALMS, encerrando-se com a posse dos servidores aprovados em concurso público, pela primeira vez realizado em nossa Assembléia. Cumpri minha missão e saio de cabeça erguida depois de cinco mandatos produtivos dentro de tudo aquilo que me propus fazer.

Boca: Algo mais?

NAILOR – “Agradeço ao presidente Junior Mochi e ao 1º Secretário deputado Zé Teixeira, por terem atendido a reivindicação do PAI (Programa de Aposentadoria Incentivada). Pela continuidade e aprovação da reposição salarial por inflação para os servidores e aos demais deputados estaduais pelo apoio dado ao sindicato. Quero cumprimentar a DIFUSORA-FM 101.9 e a revista BOCA DO POVO, que durante todos meus mandatos, prestigiaram as nossas iniciativas. Agradeço aos amigos e a solidariedade recebida. Quero dizer que meu coração está no SISALMS. Foi uma honra doar meu trabalho a tão nobre causa e estarei sempre pronto a colaborar. Nada melhor como um dia após o outro. Muito Obrigado”.

