Namorada flagra conversas íntimas em WhatsApp de namorado com homem e acaba agredida

Ao flagrar conversas íntimas do namorado de 24 anos com outro homem, uma jovem de 24 anos acabou agredida pelo companheiro ao tirar satisfação, na noite de ontem (19), na cidade de Três Lagoas/MS.

A jovem estava com seu namorado por volta das 20 horas quando o telefone tocou e ela atendeu, mas a pessoa do outro lado da linha se mantinha ‘muda’. Momento em que ela foi olhar a agenda do celular do namorado e encontrou um telefone bloqueado.

Ela desbloqueou e passou a conversar com a pessoa se passando pelo namorado, quando o homem revelou que tinha tido relações sexuais com o jovem e tido um relacionamento com ele enquanto namoravam.

Ao tirar satisfação ela foi agredida pelo namorado e a polícia acionada. Os dois foram levados para a delegacia de polícia e ela apenas afirmou que só queria naquele momento receber o dinheiro que o namorado devia a ela, e que não queria mais o relacionamento.

