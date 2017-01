Namorada lamenta morte de Teori: ‘Momento muito difícil’

Ministro do STF morre em queda de avião no mar próximo a Paraty

RIO — A namorada do ministro Teori Zavascki, Liliana Schneider, disse que vive um “momento muito difícil” com a morte do magistrado na queda de um avião no mar próximo a Paraty, na Costa Verde do Rio. Liliana atua como gerente de uma joalheria na Barra da Tijuca.

“É um momento muito difícil. Sem condições de falar”, disse Liliana ao GLOBO por mensagem.

Relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal, Teori tinha 68 anos. Desde 2012, ocupava o posto na Corte após ser indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Antes disso, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Formou-se em Direito em 1972, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde fez mestrado e doutorado.

O presidente Michel Temer também lamentou a morte de Teori. Ele disse que o minsitro teve uma trajetória “impecável” e decretou luto oficial de três dias.

Outras autoridades e entidades também se manifestaram sobre a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, entre elas o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava-Jato na primeira instância.

Fonte; O GLobo

Comentários