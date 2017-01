Namorado de vereadora poderá ter salário de R$ 6 mil na Câmara

O namorado da vereadora Dharleng Campos (PP) foi nomeado para trabalhar como assessor parlamentar III na Câmara Municipal. O salário base é de R$ 2.032,22, mas pode ser acrescido até 200% com gratificação, elevando-se para R$ 6.096,66.

A nomeação dele foi publicada no Diário Oficial do Município na edição do dia 10 de janeiro, com validade retroativa ao começo do mês.

Anderson Regis Guimarães é advogado. Trabalhou com Dharleng durante o mandato de Alcides Bernal (PP) no Executivo. Ela era secretária de Desenvolvimento Econômico e ele ocupava cargo de chefe de assessoria II, com vencimento em novembro do ano passado de R$ 3.483,22.

