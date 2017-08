Naufrágio em Porto de Moz no rio Xingu deixa vários mortos

A embargação que naufragou ontem (22) na Ponte Grande do Xingu no sudoeste do Pará e que de acordo com a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon-PA) pertence ao Capitão Ribeiro e a empresa Almeida e Ribeiro Navegação LTDA não estava autorizada a realizar transportes de passageiros.

Informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) é que localizaram até o momento sete corpos das vítimas do naufrágio.

Entre as vítimas do naufrágio se encontram um adolescente e uma criança de um ano.

Contudo estima-se que pelo menos 10 pessoas morreram com este naufrágio. A embarcação saiu de Santarém e tinha como destino o porto de Vitória do Xingu, em Altamira.

As equipes estão no local e realizam buscas de sobreviventes do naufrágio.

