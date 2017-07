ndubrasil recebe melhorias após indicações de João César Mattogrosso

Depois de muito tempo esquecidos pela administração pública, os moradores do núcleo industrial Indubrasil estão vendo as máquinas do município atuarem na região. As melhorias só foram possíveis com as indicações do vereador Joao César Mattogrosso (PSDB).

A limpeza e conservação das vias começou nesta semana pela Vila Manoel Secco Thome. Nos próximos dias, as equipes vão estender os trabalhos para todo o núcleo, seguindo para Vila Entroncamento e demais quadras.

Além de acabar com o matagal alto, a revitalização da iluminação pública também está sendo restabelecida. A parte do Jardim Inápolis já foi atendida. A demanda dos moradores quer por fim às ruas escuras do Indubrasil. Com o mato alto e a escuridão estava sendo frequente o número de assaltos na região.

Mattogrosso também foi responsável por reivindicar o patrolamento e compactação do solo da linha de ônibus do núcleo. O transporte coletivo passa por vias nos bairros Jardim Inápolis, Jardim Tuiuiú e Sarandi. Os pontos de ônibus solicitados pelo vereador também começaram a ser implantados e devem ser entregues para o melhor conforto da população na próxima semana.

