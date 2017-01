No Centro tem desconto em eletros, eletrônicos, roupas e até sapatos

Quem guardou dinheiro e precisa fazer compras, pode conseguir bons negócios a partir dessa semana. As lojas do Centro de Campo Grande iniciaram a primeira liquidação do ano e os descontos chegam a 70%, em eletrodomésticos, eletrônicos, roupas e sapatos.

A Casas Bahias iniciou hoje a liquidação anual, com desconto em quase todos os itens. Lá tem Lavadora 15kg Eletrolux por R$ 1.438,40 e Cônsul 10kg por R$ 1.349, batedeira e liquidificador Arno por R$ 199 e TV LCD 32″ AOC por R$ 999. Não há data para terminar as promoções.

Na City lar/Ricardo Eletro a lavadora Eletrolux de 8kg de R$ 1.249 sai por R$ 999,00 e o Fogão Esmaltec 4 bocas por R$ 389. Também tem desconto no Jogo de panelas Panelux com quatro peças de R$ 59 por R$ 39.

A Magazine Luiza anunciou a mega liquidação para sexta-feira (6), mas já tem descontos que prometem chegar aos 50%. Lá a geladeira Eletrolux é vendida por R$ 1.199 à vista, o ventilador Ultra 30 cm por R$ 89,90, Smart TV samsung 40″ por R$ 2.699 e cafeteira elétrica Lenox por R$ 69.

Na Romera tem lavadora Muller por R$ 699 e ar condicionado Agratto 9 mil btus por R$ 1.099. Mas também há descontos na Pernambucanas, com toalha santista banho por R$ 15,99, jogo de cama casal Anik 2 peças por R$ 29,99.

Lojas e calçados e vestuário também aderiram a liquidação. A Anita está com 70% de desconto vários modelos de sapatos, as lojas mega jeans e atitude com 50% e também tem desconto nas outras lojas de departamento como Riachuelo, Marisa e C & A.

A dona de casa Neuza Gomes, 62, foi ao Centro hoje e se surpreendeu. “Muito boas as promoções, estou pesquisando fogão mas a gente acaba vendo outras coisas, precisa até controlar”.

Fonte: Campo Grande News

Comentários