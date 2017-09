No dia do Policial Civil, Coronel David destaca importância da categoria em defesa da sociedade

O parlamentar participou na manhã desta sexta-feira (29) da solenidade de outorga da Polícia Civil de MS

O deputado estadual Coronel David (PSC) participou da solenidade de outorga de Medalhas da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, concedida a autoridades e personalidades civis e militares na Câmara Municipal de Campo Grande nesta sexta-feira (29).

Na ocasião, o parlamentar destacou a importância da categoria em defesa da sociedade sul-mato-grossense. “Parabenizo todos esses profissionais que são fundamentais para a defesa da sociedade. Meu mandato sempre estará à disposição da categoria para somarmos em prol da segurança pública de Mato Grosso do Sul. Parabéns, guerreiros”, disse Coronel David.

A premiação da Polícia Civil foi criada em novembro de 1989, com a publicação no Diário Oficial do Estado dos decretos 5.281, 5.282, 5.283 e 5.284, simbolizando uma forma de reconhecer aqueles que contribuíram de maneira significativa para o aperfeiçoamento da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

CRÉDITO: Assessoria de imprensa Deputado estadual Coronel David (PSC)

