No relato da Policia suspeita pelo assassinado de Alceu Bueno seria sua amante

Crime que vitimou o ex-vereador Alceu Bueno. Corpo foi encontrado carbonizado em setembro deste ano. Policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) reconstituíram supostas cenas do crime no Jardim Seminário. Por lá em uma residência a Rua Frederico Abranches, no final da manha de quinta-feira (29)

Esta ação pericial teve a duração de 3 horas e a policia acredita que o ex-vereador tenha sido assassinado no local. Katia de Almeida Rocha, 24 anos suspeita e presa na tarde do dia (28), e que mantinha um relacionamento amoroso com Alceu, de acordo com a polícia.

Elpídio Cesar Macena do Amaral, 26 e Josian Edson Cuando Macena, 21 também foram presos, suspeitos de envolvimento direto com o assassinato. Durante a apreensão, a polícia também teria levado objetos que foram utilizados no crime, a exemplo de um martelo. Agora, a investigação chega ao fim, e a polícia relata as cenas do crime.

Comentários