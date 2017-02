Marcos Trad (PSD), nomeou a irmã do presidente do Tribunal de Contas do Estado. Sidonia Neves Barbosa ocupará o cargo de assistente-chefe na Secretaria Municipal de Gestão, de acordo com a publicação no Diário Oficial de hoje (9).

O salário junto com ganhos e gratificações poderá chegar a R$ 4 mil.

Os ganhos, incluindo gratificação, podem chegar a quase R$ 4 mil. Sidonia também tinha sido nomeada na gestão de Alcides Bernal (PP), mas saiu após contestação do Ministério Público.

Comentários