Mais uma vez, chuvas alagam e atrapalham trânsito na Capital. As Chuvas não estão dando trégua para a capital. E com as chuvas os algamentos são constantes em avenidas, os buracos aumentam, o transito se torna caótico. Enfim a cidade vive uma péssima logística nas mãos do fracassado prefeito Alcides Bernal

Comentários