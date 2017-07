Nota de apoio ao presidente da AOF-MS

O Sindicato dos Policiais Civis do Mato Grosso do Sul vem a público manifestar seu apoio e solidariedade ao presidente da Associação do Oficiais Militares de Mato Grosso do Sul (AOF-MS), Coronel Alírio Villasanti Romero, que é alvo de uma sindicância que apura sua atuação e discurso contra o governo estadual sobre a negociação salarial.

O Sinpol-MS, como entidade de classe que representa há 26 anos os policiais civis, defende que os direitos constitucionais da liberdade de associação e expressão sejam respeitados pelos cidadãos e autoridades que deveriam agir de forma a promover o bem coletivo dos cidadãos.

