Nota de Pesar do Governo de MS pela morte do Cazelli

O Governo de Mato Grosso do Sul emitiu nota de pesar, hoje (24), em decorrência da morte do coordenador regional Cilimar José Cazelli.

A Nota de Pesar atribui intenso trabalho de Cazelli ao desenvolvimento de municípios do interior, expressando solidariedade à família nesse momento de dor.

SUÍCIDIO

Cilimar José Cazelli foi encontrado morto com tiro na cabeça, na noite de domingo (23), próximo ao terminal rodoviário de Iguatemi. Ele teria tirado a própria vida. Militar da reserva do Exército Brasileiro, Cazelli atuava como coordenador regional da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica).

Confira íntegra da nota:

É com profundo pesar que o Governo de Mato Grosso do Sul recebe a notícia da morte do coordenador regional da Secretaria de Governo, Cilimar José Cazelli. Ele morreu na noite deste domingo (23), em Iguatemi, município onde reside com a família.

Militar reformado do Exército Brasileiro, Cazelli prestou relevantes serviços à população de Mato Grosso do Sul e ao Governo do Estado. Foi Secretário Municipal de Obras e de Governo de Iguatemi. Figura pública, trabalhou intensamente pelo desenvolvimento de diversos municípios do estado. Cazelli deixa a esposa Araci Cazelli, filhos e netos.

O Governo do Estado presta as condolências e se solidariza com os familiares neste momento de dor.

Campo Grande, 24 de julho de 2016.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Comentários