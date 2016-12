Nota: Governo anuncia reforma trabalhista. Anuncio este que fortalecerá os patrões

A poucos dias do encerramento do ano, o governo surpreende com um anuncio na quinta-feira (22) mudanças na legislação trabalhista. Entre essas medidas consta-se a ampliação da terceirização, restrita hoje entre as atividades de suporte, como segurança e serviços de limpeza. Contudo requereu-se outra medida a prevalência do acordo entre empresas e sindicados dos trabalhadores sobre legislação

Há outros temas sendo discutidos ampliação do contrato de trabalho temporário de 90 para 120 dias. Também a formalização da jornada diária de até 12 horas. Pois atualmente os contratos de trabalhos com jornadas superiores a oito horas diárias são freqüentes e questionadas na Justiça do Trabalho que ainda não reconhece formalmente a jornada mais longa.

