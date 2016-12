NOTA: Governo cumpre 71% das ações planejadas para 2016

O Governador relatou que o planejamento permitiu mais eficiência na aplicação da verba pública. O Governo do Estado vai terminar o ano de 2016 com um bom desempenho, pois conclui 71,8% das ações previstas no planejamento estratégico.

Informação divulgada hoje quarta-feira (28), pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica Eduardo Riedel, durante entrevista coletiva na governadoria. O secretário mencionou que das 204 obras públicas previstas 145 foram entregues, 51 delas estão em andamento e oito foram reprogramadas ou canceladas por falta de recursos. O desempenho do ano de 2016 ficou acima do percentual do ano passado que foi de 65%. O planejamento envolve 13 secretarias estaduais.

As ações tiveram prazo e orçamento determinados e tiveram o monitoramento da Segov. O governador Reinaldo Azambuja acompanhou continuamente o desempenho, fazendo uma avaliação com os secretários e diz que o planejamento permite mais eficiência para a aplicação da verba pública. “O planejamento permite ter foco naquilo que é prioritário e dá mais eficiência para a aplicação da verba pública”, afirma Azambuja.

Comentários