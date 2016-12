NOTA: O QUE ABRE E FECHA NO NATAL

O Comercio Campo-grandense vai atender até as vésperas do Natal. As lojas do centro da capital ficaram abertas no sábado (24) até as 18 horas. Os shoppings também vão ter horário especial de funcionamento, com as lojas funcionando no sábado das 9h as 19h. As lojas ficam abertas na sexta-feira das 8h às 22h. No sábado (24), funcionam até às 18h; e, no domingo, não abrem.

Shopping Bosque dos Ipês

Na sexta-feira (23), o horário de funcionamento das lojas e da praça de alimentação não sofre alteração, permanecendo das 10h às 22h. Na véspera do Natal, todas as lojas ficam abertas das 9h às 19h. E no dia 25, a praça de alimentação e lazer funciona no horário normal de domingo, mas as demais lojas não abrem.

Shopping Norte Sul Plaza

As lojas e a praça de alimentação abrem nesta sexta-feira (23) em horário normal, das 10h às 22h. No sábado (24), o horário de atendimento é das 9h às 19h. E no Natal, apenas a praça de alimentação e lazer funciona, das 11 às 21 horas.

Shopping Campo Grande

Lojas e praça de alimentação abrem nesta sexta-feira (23) em horário normal. No sábado (24), o horário de atendimento é das 9h às 19h. E no Natal, apenas a praça de alimentação funciona.

Pátio Central

Na sexta-feira (23), o shopping Pátio Central permanece com o horário de atendimento estendido, até às 22h. No dia 24, o shopping irá funcionar até às 18h e no dia 25 ele não irá abrir.

Detran

Todas as agências do Estado funcionam no seu horário tradicional em dias de semana.

