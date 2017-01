NOTA: PREFEITURA APRESENTARÁ PLANO PARA SUBSTITUIR 4 MIL DEMITIDOS

Marquinhos Trad (PSD) prefeito de Campo Grande afirmou que o plano de substituição será apresentado ao MP esse o órgão aceitar as ações do município, repassará o documento ao Judiciário, que analisará o caso. O Juíz David Gomes Filho, da 2º Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais de Campo Grande, decidiu pelo fim do convênio entre prefeitura e as instituições.

A afirmação de Marquinhos Trad é que o objetivo do plano é evitar que órgãos como os Centros de Educação Infantil (Ceinfs) parem o atendimento durante o ano letivo. Salientou o prefeito “Dentro do plano, vamos utilizar os concursados, retirar os excessos e manter aqueles que são essenciais ao funcionamento dos Ceinfs”. E sinalizou que pode haver recontratação de demitidos.

