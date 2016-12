Por meio de nota a Prefeitura de Campo Grande contestou a informação do Consórcio GC. Solurb que o rompimento do contrato ocorrido na quarta-feira (28), pelo Executivo tenha contrariado a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Pois ainda não há decisão final, ou seja, está em trânsito em julgado do processo. Relatou também que a Procuradoria Geral da República já se manifestou pelo seguimento do recurso especial contra a decisão do TJ, que teria validade o contrato com a Solurb.

