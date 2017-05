Nova diretoria do Rádio Clube buscará parcerias e incentivará a participação feminina e do jovem

Tomou posse ontem (22) a nova diretoria do Rádio Clube de Campo Grande, para o triênio 2017/2020, e uma das prioridades do presidente Renato Antônio Pereira de Souza, advogado, sócio há 24 anos, é valorizar a participação da ala feminina e da juventude, para os quais criou diretorias específicas dentro da nova estrutura administrativa.

“Queremos uma maior presença da mulher e dos jovens em nosso clube, o que será fundamental para que o Rádio Clube volte aos velhos e bons tempos, quando a integração do associado era total, participando ativamente de todas as atividades e eventos que são disponibilizados”, afirmou o presidente.

Bons tempos

Para a diretoria feminina, foi empossada a jornalista Maria Aparecida Ribeiro de Souza, a Cidinha, enquanto Diego Vasconcelos Lani será o titular da diretoria jovem. O novo presidente anunciou ainda, na sua posse, que o clube buscará fortalecer suas parcerias para que todo o seu glamour e sua história de quase 100 anos de uma com a modernidade da cidade.

“Vamos fazer uma administração transparente, voltada para o associado, e temos vários projetos que serão desenvolvidos durante a gestão, como a instalação de uma academia de ginástica na sede campo, a melhoria do parque aquático e também da academia de ginástica da sede cidade e continuar incentivando nosso tênis, a natação e o futebol”, adiantou Renato Souza.

Parcerias

O ex-presidente Othon Barbosa participou da posse da nova diretoria e agradeceu o apoio de seus pares e dos associados, ressaltando que sua gestão teve dificuldades para gerir o clube, que exigia um novo planejamento, mas os resultados ficam, como as reformas dos setores de tênis e do futebol, com a participação dos adeptos a estes esportes.

“As dificuldades existem, principalmente quando se tem um passivo, mas as parcerias são fundamentais e conseguimos avançar muito, com a participação efetiva dos associados”, disse Othon Barbosa. “Uma das grandes parcerias foi o projeto “Morais Mais Por Menos”, que promoveu uma reforma estrutural profunda e moderna em nossa sede cidade.”

Quem assume



Integram a nova diretoria executiva: Sidinei Barboza, vice-presidente; Antonio Urban Filho, diretor administartivo; Jurandir Oliveira, vice-diretor administartivo; João Conceição Pereira, diretor social; Celso Fontoura Correa, diretor de obras e patrimônio: Rômulo Said Monteiro, diretor cultural; Luiz Mesquita Bossay, diretor do biribol; Rafael Martinez Souza, diretor da natação; Marcos Vieira Guimarães, diretor do tênis; Fernando Jacinto, diretor da academia; Ronaldo Gaeta, diretor da sauna; Cidinha, diretora feminina; Diego Vasconcelos, diretor jovem; José Fernandes Pozatti, diretor de futebol; e Thiago Pestana, diretor de eventos.

