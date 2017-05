Nova UBS reforça saúde da Capital, destaca vereador Francisco

A inauguração da Unidade Básica de Saúde da Família Sírio Libanês, de acordo com informações do secretário Marcelo Luiz Brandão Vilela (Saúde), vai beneficiar aproximadamente 5 mil pessoas. “Eu confio na gestão do prefeito Marquinhos Trad e na capacidade de trabalho do titular da pasta da Saúde”, declarou o vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho (PSB), cumprimentando-os pela busca da saúde de qualidade.

A inauguração vem ao encontro do planejamento de saúde da atual administração que está focando na atenção básica, dando resolutividade aos pacientes e evitando lotação nas unidades de atendimento de emergência, atender a comunidade da melhor maneira possível.

Serviços

Na nova unidade serão oferecidos os serviços de pré-natal, puericultura, consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar, exames preventivos, teste do pezinho, curativos, agendamento de consultas de exames, controle de glicemia, grupo de controle de hipertensão, passagem ou troca de sondas, além dos programas do Ministério da Saúde voltados para atendimentos de crianças, adolescentes, idosos, mulheres, gestantes e outros.

O quadro clinico da unidade é composto por 1 médico generalista, 1 enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem, 2 servidores administrativos, 10 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 1 odontólogo, com autonomia para atender cerca de 100 pacientes por dia.

Localização

A nova Unidade de Saúde, localizada na Travessa Café Suave – bairro Sírio Libanês –, vai atender a população das seguintes localidades: Jardim Beija Flor, das Virtudes, Itapuã, Canadá e Sírio Libanês I e II, ambos na região do Imbirussú.

