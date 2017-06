Novas Gravações complicam Sérgio de Paula no esquema de cobrança de propina

José Guitti Guimaro, o ‘Polaco’ se complica mais, pois novas gravações de áudio e vídeo mostrando o ‘Polaco’ como um suposto operador do esquema de cobrança de propina de empresários de frigoríficos em troca de benefícios e concessão de licenças de operação vieram à pública nesta semana.

Após a delação dos proprietários da JBS, Wesley Batista, afirmando em delação premiada a existência da Pratica de Propina no Estado. Esta delação encorajou outros donos de frigorífico a delatarem a pratica de extorsão tributária. As gravações levam ao então secretário Sérgio de Paula.

Em diálogo, o então chefe da pasta orienta ele a falar com ‘Polaco’. “Põe o Polaco no circuito. Pede ajuda para ele. O Polaco conversa bem com esse povo aí. Vai por mim, eu dou um toque tá. Não tô pedindo pra você fazer isso, to dando um toque pra você. Agora chama o cara pessoalmente, não vai falar por telefone”.

As novas denúncias serão investigadas pela Assembleia Legislativa, OAB-MS, MPE. Os empresários afirmam ter mais de 6h de gravações em áudio e vídeo que comprovam o esquema.

O material foi entregue também para o Supremo STF.

