Novas informações no caso do Gaeta morto por um suposto ‘tiro acidental’

O comerciante Paulo Costa Gaeta foi ferido a tiros no dia 27 de maio durante uma festa que era promovida em sua residência, no Bairro Novos Estados. De acordo o que foi relato no boletim de ocorrência, um casal amigo de Gaeta, sendo a mulher uma policial militar, teriam ido até a festa na casa da vítima.

A policial aposentada Hilda Jara Maciel havia, 55 anos havia deixado sua arma uma pistola 380 guardada no carro. Então por volta das 00:30 horas do dia 28/05 Marcos Antonio Silva de Sousa, 48 anos em companhia de Luiz Paulo Costa Gaeta, 56 anos se dirigiram até o veículo para ver a arma. Que teria disparado ‘acidentalmente’.

Durante o disparo, o projétil teria atingido a mão do marido da policial, ricocheteado e atingido o abdômen de Gaeta, que foi socorrido por familiares e levado para a Santa Casa de Campo Grande.

A Revista Boca do Povo entrou em contado com o delegado da 3º DP o Dr. Geraldo Marin Barbosa que explicou que o projetil da arma 380 foi encaminhado a perícia juntamente com a arma.

O delegado informou ainda que espera o laudo do IML para maiores esclarecimentos sobre o caso. E adiantou que o caso foi registrado nos autos como Homicídio Culposo.

