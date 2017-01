Novas regras devem ajudar a identificar revendas clandestinas de GLP

O Diário Oficial da União determinou em dezembro, mudanças nas regras de venda de GLP, o gás de cozinha. Com isso, os tipos de revendas se estreitam e a partir de fevereiro serão apenas dois: independentes ou exclusivos. Com essa alteração, será mais fácil de identificar os revendedores clandestinos.

Quem afirma isso é o presidente do Sindicato do Gás de Mato Grosso do Sul, Vilson de Lima. “Os clandestinos ficarão como independentes e eles serão identificados mais facilmente, devido ao preço do gás revendido que geralmente é abaixo do valor de mercado e acabará com essa concorrência desleal existente no mercado”, alega.

Sobre a alteração nas regras, Lima explica que a publicação substitui outra resolução. “Antes, um revendedor identificava o local de trabalho com um tipo de marca, por exemplo, a Copagaz, mas vendia também outras marcas. Agora, isso mudou e ele tem que ter contrato exclusivo com uma companhia apenas”.

Os empresários exclusivos, conforme a publicação, poderão fazer o uso do nome e da marca em propagandas e uniformes e todo e qualquer risco apresentado também será de responsabilidade da companhia de gás e não somente da revenda.

Quem optar pela revenda independente, poderá ter contrato com até três marcas. “Os independentes poderão estabelecer contrato com companhias que têm preços mais acessíveis no mercado, porém, não poderão comercializar o gás para revendas vinculadas, somente para consumidor final”.

Ainda segundo o presidente, as mudanças beneficiam tanto os revendedores quanto os consumidores. “O empresário pode assinar um contrato com vínculo e o consumidor final terá a garantia de que está comprando um produto de qualidade e confiança”.

As regras começam a valer no dia 31 de janeiro e serão fiscalizadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) e pelas próprias companhias de gás.

