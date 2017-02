Novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem: benefícios aos pacientes

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) está passando por uma atualização, para adequá-lo às necessidades do cotidiano dos enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e obstetrizes e também para oferecer uma assistência cada vez mais segura e de qualidade à população.

O CEPE prevê direitos, responsabilidades, deveres, princípios e proibições referentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem, categoria que está presente em todos os níveis da atenção à saúde e que está mais próxima do paciente, acompanhando todas as etapas do cuidado e protagonizando ações determinantes para a qualidade e segurança da assistência. Portanto, a reformulação do CEPE diz respeito não apenas à categoria, mas a toda a sociedade.

O processo de adaptação do código está sendo conduzido por uma comissão nacional instituída pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), da qual o vice-presidente do Coren-SP, Mauro Antônio Dias da Silva faz parte. O cronograma prevê que a minuta da Resolução contendo o novo CEPE seja aprovada em junho de 2017. “O Código de Ética não é estático. Ele deve sofrer atualizações periódicas para acompanhar a realidade da profissão”, explica Mauro.

O Coren-SP criou uma comissão estadual, responsável por elaborar propostas e incentivar a participação dos profissionais.

