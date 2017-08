Novo Hospital Unimed CG inaugura na próxima sexta-feira (18)

O novo Hospital Unimed Campo Grande vai inaugurar na próxima sexta-feira (18), na Capital Sul-mato-grossense. Segundo a presidente da Unimed CG, Sarita Garcia Rocha, o principal desafio foi construir um hospital em cima de outro em funcionamento, sem interrupção do atendimento aos clientes.

Entre as mudanças, a área construída e número de leitos chamam a atenção: O empreendimento saiu de 3 mil m² para 23 mil m², e a capacidade de leitos subiu de 50 para até 202. Além disso, passou de um para nove pavimentos, o centro cirúrgico cresceu de 4 para 10 salas, e 5 leitos de UTI viraram 30.

COMO ERA COMO FICOU 1 pavimento térreo 9 pavimentos 50 leitos Capacidade para até 202 leitos 4 salas cirúrgicas 10 salas cirúrgicas 5 leitos de UTI 30 leitos de UTI Estacionamento para 90 veículos Estacionamento para 250 veículos Limitações físicas e de acesso Acessível para portadores de deficiências físicas 3 mil m² 23 mil m²

“É realmente um Novo Hospital, com ambientes humanizados, muita luz natural, acessível para portadores de deficiências físicas e construído dentro dos mais modernos conceitos de arquitetura e engenharia hospitalar”, garante a presidente da instituição.

Ela ainda explica que a ampliação iniciou em fevereiro de 2015, com objetivo de oferecer atendimento com ainda mais qualidade, por meio de serviços diferenciados e estrutura moderna, além de melhores condições de trabalho aos médicos e profissionais da saúde e ainda, contribuir com o aumento do número de leitos hospitalares, tão necessários na Capital e em todo o Brasil. “Entre as inovações estão equipamentos de alta tecnologia, heliponto, iluminação natural, estrutura sustentável e novos serviços”, ressalta Sarita.

O novo Hospital Unimed CG oferecerá área de imagem com tomografia computadorizada de 128 canais, ultrassom, raio-x com tecnologia totalmente digital, e hemodinâmica. Além disso, prevê espaço físico para ampliação de serviços, como ressonância magnética e mamografia.

“Também não abrimos mão dos protocolos de segurança do paciente e vale ressaltar, que temos um Serviço de Controle de Infecção Hospitalar atuante, com protocolos e manuais próprios. Tudo foi muito bem pensado, como a Central de Materiais de Esterilização, que foi idealizada para realizar o trabalho com menor custo e mais agilidade; o sistema elétrico planejado para evitar interrupção de energia em qualquer situação; e a instalação de IT Médico, que é uma proteção nos circuitos da rede elétrica dos equipamentos de suporte à vida, que monitora possíveis falhas antes que causem dano ao paciente ou à equipe técnica”, alega o diretor Administrativo da Cooperativa, Pedro Ricardo Dias.

O novo Centro Cirúrgico ganha um projeto diferenciado de iluminação natural, que proporciona inúmeros benefícios à equipe técnica. “O Hospital conta ainda com equipamentos importados para vídeo-cirurgias, com diversos recursos técnicos para oferecer ao médico cirurgião a possibilidade de utilizar o que há de melhor no cenário mundial, além de salas preparadas para procedimentos de alta complexidade e gases medicinais oferecidos através de redes, que evitam a entrada de cilindros em ambientes restritos e proporcionam mais segurança”, afirma o diretor de Recursos Próprios da Unimed CG, João Ricardo F. Tognini.

O Laboratório Unimed – certificado pelo principal programa de qualidade do Brasil (PALC) – oferece suporte às demais áreas do Hospital Unimed CG, também ganhou novo espaço e, com isso, a possibilidade de ampliar ainda mais a capacidade de produção.

Sustentabilidade e próximos passos – O empreendimento foi construído de forma sustentável – com isolamento acústico e térmico, o que reduziu o consumo de energia elétrica; e em estrutura metálica, que reduziu a quantidade de água e resíduos no processo construtivo.

Ainda este ano serão realizadas obras de ampliação e adequação no Pronto Atendimento. “Queremos proporcionar aos nossos clientes um atendimento de referência. É uma satisfação muito grande a realização desse sonho de mais de 1600 médicos cooperados”, finaliza a presidente da Unimed CG, Sarita Garcia Rocha.

Empregos – A Unimed Campo Grande formou um banco com mais de 700 currículos nas mais diversas áreas do segmento hospitalar. Parte da equipe já foi capacitada e está preparada para exercer as novas funções. A Cooperativa estima gerar cerca de 1.500 empregos, sendo 500 diretos e 1 mil indiretos. Interessados podem cadastrar currículos na área “Trabalhe Conosco” do site www.unimedcg.com.br.

Sobre a Unimed Campo Grande – É uma cooperativa de trabalho médico que está no mercado há 44 anos e conta com mais de 1.600 médicos cooperados, mais de 100 mil clientes, cerca de 170 estabelecimentos credenciados, laboratório e hospital próprio.

O Hospital Unimed Campo Grande possui a acreditação ONA, selo de Sustentabilidade e certificação ISO, e está localizado na Av. Mato Grosso, 4566, Carandá Bosque I. Para saber mais e acompanhar tudo sobre o novo Hospital, acesse o hotsitewww.unimedcg.com.br/SGC/Hotsites/AmpliacaoHospital e a playlist Informe Novo Hospital Unimed Campo Grande, no Youtube – Unimed Campo Grande.

Comentários