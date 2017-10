Novos Juízes Federais substitutos tomaram posse no TRF3

A desembargadora federal Cecília Marcondes, presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), deu posse no último dia (11/10) a 34 novos magistrados aprovados no XVIII Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz Federal Substituto. A partir de segunda-feira (16/10), os novos juízes participam do curso de formação inicial, coordenado pela Escola de Magistrados do TRF3 e que se estende até 19 de dezembro. Depois disso, serão designados para as varas em que irão atuar.

No início da sessão plenária extraordinária de posse, os desembargadores federais Diva Malerbi e Valdeci dos Santos, respectivamente a mais antiga e o mais novo integrante do Tribunal, conduziram ao plenário os empossandos. Logo depois, o segundo colocado no concurso, André Augusto Giordani, procedeu ao juramento em nome dos novos juízes.

Após a leitura e assinatura do termo de posse por todos os novos magistrados, Mário Vitor Braga Pereira Francisco de Souza, primeiro classificado no certame, fez seu discurso representando os mais novos integrantes da Justiça Federal da 3ª Região.

Ele falou sobre o caminho percorrido pelos candidatos até a aprovação no concurso e os desafios que os espera daqui para frente. Também destacou que a seleção conseguiu reproduzir bem a pluralidade da sociedade brasileira com homens e mulheres de diferentes raças e agradeceu aos pais, amigos e familiares pelo apoio constante durante o período de estudo.

“É certamente um divisor de águas para todos nós. O fim de uma rotina exaustiva de estudos acompanhada de abdicações e incertezas e o início de uma carreira que certamente nos trará novas abstenções, mas ao mesmo tempo muitas realizações e muito orgulho”, disse.

O novo juiz federal também relatou o fato de assumir o cargo em um momento difícil para o país e para as instituições.

“Ser juiz atualmente pode ser mais difícil do que há um tempo, mas as dificuldades trazem desafios, os desafios trazem ambições e as ambições nutrem esperança e sonhos e estes algum dia trazem realizações. Como a de hoje, outras que certamente virão. Que se renovem nossos sonhos, ambições e desafios para além desse dia. Um homem sem sonho é um homem morto e um país sem esperança é um país sem futuro”, ressaltou.

A procuradora-chefe Maria Cristina Ziouva, da Procuradoria Regional da República da 3ª Região (PRR3), parabenizou os empossandos e desejou que eles engrandeçam a magistratura nacional e o TRF3, trabalhando com a imparcialidade que se espera de um julgador.

“Vivemos em um país com sede de justiça e que o Judiciário vem incessantemente sendo chamado a atuar, participando da vida política e da implantação de políticas públicas. Descrição e serenidade diante das pressões inerentes a funções que desempenham para não perdermos de vista a consolidação e a efetivação da justiça”, ponderou.

A desembargadora federal Diva Malerbi, presidente da banca examinadora do XVIII Concurso, saudou os novos juízes federais substitutos em nome do TRF3 e agradeceu a todos os magistrados e acadêmicos que participaram da seleção. Lembrou que a sociedade do século XXI pede a devoção aos valores éticos que deverão nortear e pautear as decisões.

No encerramento da cerimônia, a presidente do TRF3, desembargadora federal Cecília Marcondes, cumprimentou os magistrados e familiares pela conquista e destacou a importância da função.

“A nobre e importante função de sentenciar nossos semelhantes em conflitos interpessoais requer humildade, prudência e sabedoria. Não há lugar para a prepotência e o orgulho. Não julguemos pela aparência ou pelo clamor da mídia. Em nome da justiça, nossos julgamentos devem ser sempre pautados pela coragem, honradez e lealdade aos nossos princípios”, enfatizou.

Os novos juízes federais substitutos são: Mário Victor Braga Pereira Francisco de Souza, André Augusto Giordani, Marina Gimenez Butkeraitis, Natalia Luchini, Fernando Dias de Andrade, Leonardo Henrique Soares, Janaina Martins Pontes, Guilherme Castro Lôpo, Pedro Henrique Meira Figueiredo, Cristiano Do Carmo Harasymowicz de Almeida Taguatinga, Ana Emilia Rodrigues Aires, Edgar Francisco Abadie Júnior, Roberto Lima Campelo, Juliana Blanco Wojtowicz, Rafael Minervino Bispo, Pablo Rodrigo Diaz Nunes, Ana Claudia Manikowski Annes, Hugo Daniel Lazarin, Milenna Marjorie Fonseca da Cunha, Ubirajara Resende Costa, Diogo da Mota Santos, Thiago da Silva Motta, Gustavo Barbosa Coelhom, Fabio Bezerra Rodrigues, Gabriella Cristina Silva Vilela, Pedro Henrique Magalhães Lima, Sócrates Leão Vieira, Rubens Petrucci Júnior, Leo Francisco Giffoni, Arthur Almeida de Azevedo Ribeiro, Ewerton Teixeira Bueno, Dinamene Nascimento Nunes, Bruno Barbosa Stamm e Marina Sabino Coutinho.

A frente de honra da cerimônia contou com a presença do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, representando a Câmara dos Deputados; da procuradora regional da República Maria Cristiana Ziouva, chefe da Procuradoria Regional da República da 3ª Região; do advogado Mansour Elias Karmouche, presidente do Conselho Seccional da OAB/Mato Grosso do Sul, representando o Conselho Federal da OAB; e do desembargador federal André Fontes, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).

