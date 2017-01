Novos milionários fazem planos, mas dizem que ‘ficha ainda não caiu’

Entre as conversas sobre o prêmio está o investimento em poupança, aplicações financeiras, o desejo de adiquiri bens

Cincos dos dez novos milionários de Campo Grande ainda estão se acostumando com o status e a nova conta bancária. Ganhadores da Mega da Virada e ansiosos para investir o dinheiro, o primeiro dia útil do ano foi de resgatar os R$ 3,6 milhões que cada um dos dez levou com o bolão apostado no dia 29 de dezembro.

Entre as conversas sobre o que fazer com o prêmio, há a intenção de investir em poupança e aplicações financeiras, o desejo de adquirir bens e inclusive o de não querer comprar casa. “Eu não tenho pretensão de comprar casa, não agora”, disse um dos novos milionários que não quis se identificar.

Felizes com o resultado da aposta eles tiveram uma virada de ano diferente do imaginado e ainda estão incrédulos com o prêmio. “A ficha está caindo só agora. Foi um ano novo bem diferente”, alegou outro ganhador.

Eles investiram R$ 2.205,00 em três apostas sendo uma com oito números, outra com nove e uma com 10. Os número sorteados estavam na aposta de 9 números. Foram eles que escolheram um por um dos números premiados e não a Caixa Econômica.

Alguns mais cautelosos usariam parte do dinheiro para guardar na poupança da Caixa Econômica Federal, do prêmio R$ 700 mil seriam poupados, com rendimento médio de 0,5% ao mês, ou seja, R$ 3,5 mil. Além de outros investimentos financeiros como aplicações.

Sem documentos – Ansiosos para sacar o dinheiro do prêmio teve quem quase precisou esperar mais um dia para conseguir abrir uma conta na Caixa Econômica. “Estou sem RG (Registro Geral) e com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida, tive que ir em casa buscar meu passaporte para conseguir”, relatou um dos milionários.

Outro dos novos milionários disse que ficou nervoso e ainda não sabe bem o que fazer, apenas está apreensivo com a notícia. “Todo mundo fica com muito medo, ainda não sei o que fazer. Acho que todo mundo tem medo de falar, de aparecer”.

Prêmio – A aposta foi feita por meio de bolão e o bilhete premiado na casa lotérica Ferradura da Sorte que fica na Rua Rui Barbosa, em Campo Grande, e será dividido entre 10 pessoas que fizeram três jogos. Além da Capital sul-mato-grossense outros cinco apostas acertaram os seis números sorteados no concurso 1.890 da Mega Sena.

A premiação da Caixa Econômica Federal teve a bolada de R$ 220.948.549,30 e foi dividida com seis apostas, que acertaram os números 05, 11, 22, 24, 51 e 53. Também acertaram os números apostadores de Trizidela do Vale (MA), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Fazenda Vilanova (RS) e Belo Horizonte (MG).

Fonte: Campo grande News

