Novos ônibus começam a circular em abril

Novos ônibus começam a circular, no mês de abril, em Campo Grande. Todos os 100 veículos serão equipados com elevadores para cadeirantes, representando investimento de R$ 26 milhões. Projeto para implantação de corredores exclusivos ainda segue em análise.

Financiada pelo Programa Pró-Transporte, do Ministério das Cidades, a renovação da frota do Consórcio Guaicurus prevê teste com dez ônibus com ar condicionado ou climatizador para definir novas aquisições que atendam o sistema de transporte coletivo da Capital. Entrega de 80 dos 100 veículos deve ocorrer em março.

O prefeito Marcos Trad (PSD) já havia cobrado da concessionária melhorias na qualidade do serviço, depois da tarifa sofrer reajuste de 9,23% no mês passado. Os valores, nesse caso, passaram a ser de R$ 3,55 nas linhas convencionais e R$ 4,35 nas executivas.

CORREDORES E TERMINAIS

Em paralelo, o município busca liberar R$ 141,1 milhões para obras de mobilidade urbana que incluem 60 quilômetros de corredores exclusivo, reforma do Terminal Morenão e infraestrutura de integração no Tiradentes, Cafezais, São Francisco e Parati.

Os processos passam, atualmente, por reanálise na Agência Municipal de Trânsito (Agetran) e Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha).

