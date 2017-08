Nua e com a cabeça queimada, mulher é encontrada morta em Rio Brilhante/MS

Encontrado na manhã de hoje (7) as margens de uma estrada vicinal em Rio Brilhante/MS um corpo de uma mulher parcialmente queimado. Até o momento sem identificação.

As identificações visíveis na vítima foram de aparentar 1,60 de altura, pele morena, cabelos lisos e castanhos, não possui tatuagens e nem cicatrizes. A vítima também não portava anéis ou brincos estava apenas de shorts jeans. A polícia técnica encontrou apenas uma placa rosa no local. A suspeita é que quem ateou fogo na vítima usou as próprias roupas da vítima que queimou por completo o rosto.

A polícia técnica ainda verificou que além de duas pedras que se encontravam no local ao lado do corpo da vítima um vaso foi localizado aos pedaços e também um banco de madeira objetos este que podem ter sido utilizados no crime.

A identificação da vítima é o segundo passo da polícia, para que as investigações ocorram acerca do motivo e prisão do autor do crime. Os policiais acreditam que a vítima tenha sido morta no local, e tenha sido trazida até o local em algum veículo.

Até o momento não há registro de nenhum desaparecimento na Delegacia de Rio Brilhante/MS.

A hipótese da polícia é que a mulher seja de outro município da região, ou os familiares ainda não se atentaram quanto ao desaparecimento.

