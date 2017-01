Número de mortos em ataque acidental na Nigéria passa de 90, diz ONG

Médicos sem Fronteiras divulgaram balanço de vítimas de bombardeio por engano a campo de refugiados.

Subiu para 90 o número de civis mortos no ataque da Força Aérea da Nigéria a um campo de refugiados na terça-feira (18), afirmou a organização Médicos sem Fronteiras nesta sexta-feira (20). Segundo a ONG, informações de residentes e líderes comunitários dão conta de até 170 mortos.

O incidente ocorreu em Rann, no norte do estado de Borno, epicentro da revolta islâmica do grupo Boko Haram, quando trabalhadores humanitários distribuíam alimentos aos refugiados, que abandonaram seus lares devido à violência. A Força Aérea disse que o ataque foi um engano e que na verdade eles tinham como alvo extremistas do Boko Haram.