O Governo gasta 1,5 milhão em jaquetas air bag e 25 veículos

O governo do Estado divulgou hoje (20) o resultado da compra de 150 jaquetas com air bags e 25 veículos tipo Gol, ao valor total de R$ 1.540.945,00, segundo divulgado pelo diário oficial do Estado.

Os veículos foram comprados para a Agraer por R$ 36.317,80 cada, ao custo total de R$ 907.945,00. As jaquetas custam, cada, R$ 4.220,00.

Desde maio o Comando Geral do Corpo de Bombeiros utiliza os air bags nos motos socorristas durante as ocorrências.

As jaquetas funcionam por meio de cilindro de ar comprimido (CO2) e inflam em caso de impacto durante eventuais colisões, o que ameniza uma possível queda do bombeiro. Os trajes especiais possuem um cabo espiral que deve ser conectado à motocicleta. Quando ocorre uma tração, em casos de acidentes, o gatilho do sistema de airbag é acionado. O tempo de insuflação das bolsas de ar fica abaixo de 200 milésimos de segundo.

A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que o equipamento de proteção individual é um conjunto composto por jaqueta e calça protetores internos de bioelastano.

Este sistema é inédito em Mato Grosso do Sul e que já vinha sendo analisado desde de 2015, quando foram realizados testes diretamente com os militares. As vestimentas são antiabrasivos, resistentes a atritos, e isolam a pele do motociclista em situações de derrapagem.

Além da Capital, os municípios de Dourados e Três Lagoas também têm bases de motos socorristas.

Em Campo Grande, são 16 militares formados para atuarem no serviço, enquanto no interior são sete servidores em cada cidade.

Em todo o Estado são registradas 1,2 mil ocorrências por mês.

