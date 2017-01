O Prefeito Marquinhos Trad pede paciência e promete respeitar dinheiro público

Empossado o novo Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad na noite de domingo, onde Alcides Bernal transmitiu o cargo ao seu sucessor em solenidade no centro de Convenções, no Parque dos Poderes. Em rápida entrevista a mídia pediu paciência aos campo-grandenses. Prometeu priorizar inicialmente a questão das licitações de compra de uniformes escolares e merenda, pois este assunto ficou indeferido na gestão do antecessor Alcides Bernal (PP). A licitação em andamento foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Bernal comparece à solenidade de posse para transmitir o cargo e chegou a ser vaiado por alguns presentes. Além de Marquinhos e da vice-prefeita Adriane Lopes (PEN) também tomaram posse os novos vereadores da Capital.

O Novo Prefeito Marquinhos Trad após assinar o termo de posse discursou sobre a prioridade e eficaz de realizar com maior rapidez possível, tapar buracos, limpar ruas e praças de Campo Grande. A ideia é desenvolver planos emergenciais para estas demandas. Outros assuntos mencionados no discurso do novo prefeito foram à regularização da coleta do lixo (Bernal anulou contrato com a concessionária CG Solurb responsável pelo serviço); ações emergenciais na saúde e educação e melhorias nas condições de tráfego, além de modernização da frota do transporte coletivo.

