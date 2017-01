OAB vai questionar decisão que manteve PRF em liberdade no CNJ

Mansour Elias Karmouche, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, informou que deve protocolar ação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nesta Quarta-feira (4), questionando a decisão do juiz José de Andrade Neto, que manteve em liberdade o policial rodoviário federal, Ricardo Hyun Su Moon, 46 anos. . O policial atirou e matou o empresário Adriano Correia, de 33 anos, no último sábado (31), durante uma briga de trânsito.

De acordo com Karmouche, as alegações que favoreceram a soltura do policial são frágeis. “Nós vamos recorrer desta decisão. Embora o que vamos fazer não seja um recurso, mas vamos questionar os procedimentos da decisão que vai contra o Código de Processo Penal. Vamos pedir providências sobre este caso”.

Monsour explica que, o magistrado tem garantido a liberdade do policial e as alegações não se sustentam diante da legítima defesa. “Essa alegação é fantasiosa, até mesmo o juiz também entendeu isso. Como pode ser isso se ele atirou sete vezes pelas costas e, com o carro movimento, devia ter atirado no pneu. O policial é treinado com o nosso dinheiro, e o que aconteceu foi uma execução sumária”.

O presidente também falou sobre a manifestação da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul) contra OAB, por questionar a decisão do magistrado. “Nós vamos brigar e não vamos no calar sobre esse caso”, finalizou. A OAB acompanhou o caso desde o inquérito policial.

