OAB/MS pedirá abertura de inquérito contra Reinaldo Azambuja

Por unanimidade, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), decidiu hoje (30) solicitar abertura de inquérito na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Pois as delações da JBS relatam que que empresários eram obrigados a pagar propinas em troca de benefícios fiscais em Mato Grosso do Sul.

A Procuradoria-Geral da República é o órgão superior do Ministério Público que, por sua vez, tem a função de defender a sociedade contra qualquer ação ilegítima e contra danos aos direitos resguardados pela Constituição Federal.

A assessoria de imprensa da Ordem informou que o entendimento é quando ao pedido de abertura de inquérito, foi tomado pelo 69º Colégio de Presidentes. Representado por 27 das 31 subseções, o Colégio de Presidentes ouviu o relatório da comissão especial e opinou, por unanimidade, sobre o encaminhamento a ser adotado na sessão e o Conselho Estadual decidiu pelo pedido de instauração de inquérito.

“Mais uma vez, a Ordem de Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, cumpre seu papel constitucional agindo dentro dos critérios principiológicos, sempre adotados pela nossa instituição com prudência, equilíbrio e razoabilidade no agir de suas ações”, disse o presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, conforme a assessoria de imprensa da entidade.

Gervásio Alves de Oliveira Júnior, vice-presidente afirmou que a decisão reafirma a respeito da entidade às leis e a responsabilidade de exigir a apuração profunda das “ilicitudes políticos-penais dos agentes públicos”.

O STF decidiu na quinta-feira (29) que o plenário da Corte pode rever a homologação de acordos de delação premiada que apresentarem ilegalidades. A Corte também decidiu manter a decisão que homologou as delações da JBS e a permanência do ministro Edson Fachin como relator dos processos.

A assessoria de imprensa do governo de Mato Grosso do Sul foi procurada, mas ainda não se pronunciou a respeito do assunto.

Comentários