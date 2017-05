OAB analisará as denúncias em comissão que avalia impeachment de Reinaldo

Diante das denúncias de propina envolvendo o Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), a OAB-MS divulgou uma Nota informando que examinará os fatos divulgados no Fantástico, veiculada ontem (28), pela Rede Globo.

Contudo a Nota da OAB-MS não cita o nome do Governador de MS, contudo classificou as denúncias veiculadas ontem de ‘gravíssimas’. E afirmou que as denúncias que envolvem Sérgio de Palau, o ex-secretário da Casa Civil e que está sendo acusado de cobrar propina para conceder benefícios fiscais serão examinadas pela Ordem.

A Ordem desde a delação de Wesley Batista, da JBS já haviam decido instruir uma comissão especial para analisar o suposto esquema de cobrança de propina em troca de benefícios fiscais, e irá examinar os novos fatos veiculados no Fantástico.

A OAB-MS promete cobrar providências das autoridades competentes, e reafirma que espera que todos tenham ‘direito à ampla defesa e ao contraditório’.

NOTA OFICIAL SOBRE AS DENÚNCIAS REVELADAS PELO FANTÁSTICO

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), por sua diretoria, após tomar conhecimento das denúncias reveladas pelo Programa Fantástico, da Rede Globo deste domingo (28), vem a público esclarecer à sociedade, o seguinte:

1) as denúncias são gravíssimas envolvendo o ex-Chefe da Casa Civil do Governo do Estado, com afirmações de empresários de que pagam propinas para concessão de incentivos fiscais e como tal merecem ser investigadas;

2) a OAB/MS cobrará imediatas providências das autoridades competentes visando elucidar os fatos e punir os culpados, com total transparência, já que dizem respeito a personalidades públicas;

3) no âmbito de competência da Ordem, esses novos fatos serão examinados pela Comissão Especial designada para avaliar o pedido de impedimento por crime de responsabilidade do Governador do Estado, e;

4) a OAB/MS reafirma seu compromisso institucional pela garantia do Estado Democrático de Direito e incessante combate à corrupção, garantindo a todos os acusados o direito à ampla defesa e ao contraditório.

