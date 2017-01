Obra amplia garantia de água na rede do Nova Lima e Novos Estados

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, participou esta manhã do lançamento da obra de ampliação da rede de abastecimento de água na região do córrego Segredo, que irá interligar os bairros Novos Estados e Nova Lima com capacidade para atender mais de 100 mil pessoas, segundo dados da empresa Águas Guariroba, concessionária responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto na Capital.

“Além do caráter de contingenciamento, que garantirá o abastecimento no caso de algum problema inesperado, a obra vem com novas tubulações que irão melhorar a qualidade da água, e cada vez menos pessoas ficarão doentes e precisarão de atendimento nos postos de saúde”, disse o prefeito.

A concessionária anunciou que irá investir R$ 1,6 milhão na obra lançada nesta quarta-feira na esquina das avenidas Leão Neto do Carmo com Rua dos Poderes, em frente ao Comando da Polícia Militar, no Parque dos Poderes. Além da construção de uma estação elevatória no local, serão implantados 3.000 metros de rede adutora (tubulação de 300 milímetros de diâmetro).

“Não havia planejamento para que essa obra fosse realizada nesta época, mas tivemos uma reunião com o prefeito na última sexta-feira, ele fez a solicitação para que fizéssemos a obra o mais rápidos possível, e por isso estamos aqui hoje fazendo o lançamento”, comentou o presidente da Águas, Guillermo Deluca.

