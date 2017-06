Obra em rotatória da Mato Grosso com Via Parque deve ficar pronta em um mês

Serão ainda necessários um mês para que as obras na rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins (Via Parque), próximo ao Parque das Nações Indígenas, seja concluída.

A obra se iniciou no dia 20 de março e o término em 70 dias. Contudo houve apenas 30 dias efetivo de serviço. A Sisep justificou que os poucos dias trabalhados foi em virtude das instabilidades climáticas.

A Sisep estima a execução de 65% do projeto. Até o momento, foi feita a redução de 2 metros de cada lado do canteiro central no trecho da rotatória em direção ao Parque dos Poderes. Para amanhã está prevista a conclusão da aplicação do pavimento nestes trechos.

Na próxima semana o planejamento é o estreitamento da rotatória, que perderá cinco metros para abertura de novas pistas de rolamento.

A Obra concluída reduzirá de 14 para cinco minutos o tempo percorrido em 400 metros da Avenida Mato Grosso para os motoristas.

A Agetran informou que o fluxo diário da via é de 18.320 veículos indo para o centro da cidade e 17.990 veículos para o Parque dos Poderes.

O investimento previsto para o empreendimento é de R$ 1,6 milhão.

