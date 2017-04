Obras de Revitalização do Mercadão na mira do STF

Com recursos da Empresa Odebrecht da revitalização do Mercado Municipal de Campo Grande, para supostamente pagar a quantia de R$ 30 mil a um parlamentar de Salvador (BA), cujo o codinome Grao.

O dinheiro era desviado para o Setor de Operações Estruturadas, conhecido como ‘departamento de propina’. O valor da obra custou R$ 107 mil a mais do que o valor inicial do referido convênio.

Em uma planilha apresentada pelos ex-executivos da Odebrecht em Delação premiada verificou-se que os o pagamento das supostas propinas aos políticos da empresa, na descrição “Mercado Mato Grosso do Sul”.

De acordo com a tabela, o recurso de R$ 30 mil foi supostamente retirado do total das obras do Mercado Municipal de Campo Grande para ser entregue a alguém com apelido de Grao, no município de Salvador, capital da Bahia, em 2014. A senha para retirada da propina era Bolacha.

Ao ser revelado o esquema de corrupção da Obdebrecht, mediante as delações de ex-executivos da empreiteira, mostra que o desvio de dinheiro de obras públicas para a distribuição de políticos de diversas formas no âmbito de beneficiar a empresa. Parte do dinheiro de contratos com o poder público era desviado para o Setor de Operações Estruturadas, mais conhecido como “departamento de propina”. O dinheiro era distribuído a políticos de acordo com os pedidos deles e os interesses da empresa.

O Mercado Municipal foi revitalizado mediante o convenio entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Ministério de Turismo, por proposição de emenda parlamentar dos senadores Delcidio do Amaral (PT) e Waldemir Moka (PMDB).

Termo este assinado em 2011, pelo ex-prefeito Nelson Trad Filho, com vigência entre dezembro de 2011 e abril de 2016, com valor inicial de R$ 702 mil e valor total de R$ 809 mil, sendo R$ 585 mil de recursos do Ministério do Turismo e R$ 224 mil de contrapartida da prefeitura.

Suspeita-se que a empreiteira Odebrecht tenha usado outras empresas para esconder um suposto desvio. Situação que está sendo investigada, pelo STF junto ao caso da Lava Jato.

