ODILON DE OLIVEIRA JÚNIOR – Vereador e líder do PDT

Prestando Contas

ODILON DE OLIVEIRA JUNIOR (32): Advogado, Vereador e Líder do PDT, filho do juiz federal Dr. Odilon de Oliveira. Formado pela Uniderp, especializado em Ciências Criminais, ex-assessor Jurídico da Assembléia Legislativa do MS, membro do Conselho Estadual Anti-Drogas de MS. Vice-campeão de votos na eleição passada para a Câmara de Vereadores de Campo Grande com 6.825 votos e membro da Comissão Permanente de Legislação e Redação Final. Entrevistado no programa BOCA DO POVO, da super Rádio DIFUSORA (AM-1240KHz), ele falou sobre a vida legislativa e outros assuntos.

Por B. de Paula Filho.

Boca: Como devo chamá-lo?. Odilon ou Odilonzinho?

Ver. ODILON – “Esteja à vontade. O importante é que me chamem para atender aos anseios desta população”.

Boca: Vi numa pesquisa que seu pai é cotado para ser senador ou até candidato a governador…

Ver. ODILON – “Ficamos alegres com esses resultados. É o reconhecimento da população a um trabalho realizado por meu pai dentro da profissão dele, mas posso garantir que no momento o foco dele é a aposentadoria”.

Boca: O momento na Câmara é de união, divergência ou vaidades?

Ver. ODILON – “Somos 29 e cada um com uma linha de raciocínio e de ação. Numa coisa todos somos convergentes: união pela recuperação daquela cidade que ficou no nosso imaginário onde tudo era perfeito e bonito e o povo que era de uma felicidade indescritível. As questões são múltiplas: previdência municipal, Uber, buracos, iluminação saúde, educação etc, etc”.

Boca: Cem dias de administração. A ‘lua-de-mel’ está no fim?

Ver. ODILON – “O secretário municipal tem que ser herói. A cidade não tem onde colocar o dedo que não necessite de providências. A maioria das solicitações que recebemos são pedidos de providências contra buracos. Essa é a maior demanda e o clima não tem favorecido, pois está chovendo muito, porém é preciso confiar e ter paciência. Aos poucos esses desafios serão vencidos”.

Boca: Como analisar o setor de saúde?

Ver. ODILON – “Todos temos nos preocupado e fiscalizado o funcionamento do setor da saúde. As dificuldades ainda são imensas desde a falta de pessoal, remédios, etc. Parece haver uma ‘queda de braço’ entre alguns profissionais que não aceitam as regras atuais, mas é tudo uma questão de ajustamento. Tem muita gente boa – posso garantir que e a maioria – que estão querendo ajudar”.

Boca: Há falta de médicos em determinados lugares preocupa?

Ver. ODILON – “Claro que sim! A saúde anda através deles (médicos), mas existem gargalos. Há pessoas de férias ou licença devido a excessiva carga de trabalho e outros estresses da profissão, mas com o tempo tudo isso será superado”.

Boca: Fala-se muito das “bernaldetes” que continuaram na administração…

Ver. ODILON – “Fala-se muito sobre isso, mas agora temos que esquecer quem é do time do passado e lembrar que estamos noutros tempos e tocar a coisa pra frente. Quem é bom ficará e quem não for vai acabar pedindo pra sair. O foco agora é trabalhar pela sociedade e não esquecer que os vereadores estão vigilantes”.

Boca: Você que é do PDT: o Brizola dizia que “Uma boa gargalhada derruba qualquer governo”. Concorda com isso?

Ver. ODILON – “Plenamente. Isso serve para o governador Reinaldo que tomou “vaias” de crianças que são as coisas mais puras existentes em qualquer sociedade e representam o nosso futuro. Criança não vaia por maldade, mas para contestar sobre algo que não está bom, que não está funcionando. É a politização sendo usada por elas para denunciar que algo não está bom. Se ele pegar esse gancho e souber aproveitá-lo, vai consertar muita coisa no atual governo”.

Boca: Sua ação política está focada em que?

Ver. ODILON – “No momento estou empenhado num projeto muito legal: Uma lei que possibilite trocar pontuação da CNH por doação de sangue. Isso deverá turbinar doações e melhorar os estoques do Hemosul”.

Boca: União Câmara/Prefeitura: vai durar?

Ver. ODILON – “O prefeito Marquinhos tratou das questões emergenciais tentando colocar a casa em ordem, mas podem apostar que ele vai deslanchar administrativamente. Essa união Câmara/Prefeitura é um coquetel que dá certo. Imagine: somos uma caixa de ressonância desta sociedade e o prefeito é a pessoa habilitada para transformar aquilo que o povo pede – através de nós vereadores – em realidade. É muita gente cuidando da recuperação da cidade”.

Boca: Algo mais?

Ver. ODILON – “Não estamos fazendo nada mais que cumprir a nossa função justificando àquilo para o qual fomos eleitos. As redes sociais nos ajudam muito devido à interação que fazemos com nossos eleitores. Enfim, além desses mecanismos, inclusive o gabinete que permanece aberto à população, temos veículos como Rádio DIFUSORA e a revista BOCA DO POVO abrindo espaços para que possamos comunicar o nosso trabalho. Agradeço o espaço, parabenizo-os pela DIFUSORA-FM e deixo a todos nosso carinhoso abraço”.

Contatos: Gab: (67) 3316-1653 email: vereadorodilon@camara.ms.gov.br

