Oficializado o Novo Diretor do Detran/MS

Após a Operação Antiviris que culminou a prisão de Gerson Claro Dino, diretor presidente do Detran que pediu exoneração do cargo de diretor do Detran-MS na tarde de ontem (31) na Governadoria no Parque dos Poderes. O cargo estava até então vago, contudo na data de hoje (1) o ex-prefeito de Nova Andradina Roberto Hashioka foi oficializado como o novo Diretor do Detran/MS. A sua candidatura ao cargo foi oficializada diante da publicação no Diário Oficial do Estado.

O Governador de MS Reinaldo Azambuja declarou por meio da publicação no Diário Oficial da União que “Designar Roberto Hashioka Soler para desempenhar a função de Diretor-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, com efeito a partir da data da publicação”.

