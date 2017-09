Oficina chama população para debater melhorias para Brasilândia

omo parte do plano da Prefeitura de Brasilândia de envolver a sociedade ativamente na construção de um projeto que escute a população e a administração pública, a prefeitura está promovendo a Oficina de Capacitação de Transparência e Participação Social.

A iniciativa faz parte do Programa de Apoio à Gestão Pública pela frente de Atuação e Transparência e Participação Social, realizado com o auxílio do Instituto Votorantim, Fibria e Consultoria Sociedade Global, com o total apoio da Prefeitura de Brasilândia.

O evento é direcionado a todos os brasilandenses e será realizado na próxima quinta-feira (28), a partir das 17h (MS), na sede da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).

O principal intuito é de melhorar o canal de comunicação entre o Poder Público e a população. Uma dessas iniciativas foi a criação de um Conselho Municipal da Cidade, que terá o objetivo de acompanhar o Plano Diretor, aprovado em dezembro de 2016, pela lei nº 2658/16.

Nesta reunião, os consultores da empresa Sociedade Global estará realizando junto com a população interessada em elaborar um Plano de Ação em Transparência e Participação Social para Brasilândia, que poderão ser implementada nos próximos anos. Além disso, no final da oficina será entregue um certificado de participação.

O prefeito Dr. Antonio pede a colaboração de todos na oficina. “Este é o momento em que as pessoas podem sugerir para melhorar ações de comunicação entre o setor público e a população. Para nós terá grande validade para efetivar o trabalho já realizado pela nossa equipe”, disse.

CRÉDITO: Patricia Acunha /Assessoria de Imprensa

