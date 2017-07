Oficina mecânica é invadida e tem equipamentos furtados

Uma oficina mecânica do Conjunto Habitacional Estrela D’alva foi furtada na madrugada de hoje (21) em Campo Grande. Depois de invadir e arrombar o portão e as portas, o suspeito ainda trancou o cachorro do proprietário dentro de uma sala para conseguir cometer o crime.

O boletim de ocorrência divulgou que a vítima de 57 anos percebeu o crime quando chegou para trabalhar essa semana. Quando abriu o estabelecimento se deparou com o portão arrombado, assim como as portas de acesso ao imóvel.

Na oficina, o comerciante encontrou as ferramentas e também documentos revirados e ainda o cachorro que fica no local trancado dentro de uma sala.

O homem de 57 anos relatou que alguns objetos do local foram levados, mas o que foi furtado pelo bandido não foi especificado no boletim de ocorrência.

O autor também teria mexido em duas caminhonetes que estavam no local, mas não as levou. Para a polícia, o proprietário do estabelecimento contou que desconfia de um desconhecido pediu para usar o banheiro ontem (20) e ao sair ficou olhando detalhes da oficina.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo na 3ª Delegacia de Polícia Civil.

