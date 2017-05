Olarte consegue suspender ação no TJ-MS e vai recorrer em liberdade

Hoje (29) o TJ/MS publicou o Acórdão de Ação Penal procedente a condenação do ex-prefeito de Campo Grande, Gilmar Olarte a oito anos de prisão em regime fechado. Contudo apesar da pena prever regime fechado, os magistrados decidiram que Olarte pode responder em liberdade, enquanto recorre da decisão em instância superior.

“Concedo a Gilmar Antunes Olarte o direito de recorrer em liberdade, já que respondeu ao processo solto e não se vislumbra, por ora, risco à aplicação da lei penal”, consta na decisão. A condenação ocorreu após a investigação realizada pelo Gaeco, durante a Operação ADNA, em 2014.

Nos autos do processo os magistrados compreenderam que o réu Olarte praticou delitos, como corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal) e lavagem de capitais (artigo1º, “caput”, da Lei nº 9.613/96), ‘impõe-se aplicação da regra do artigo 69, do Código Penal, que estabelece o concurso material de delitos, que implica na soma das penas aplicadas a cada um deles’.

