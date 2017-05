Gilmar Olarte é condenado a oito anos de prisão por lavagem de dinheiro

Gilmar Olarte, ex-prefeito de Campo Grande foi condenado, por unanimidade a oito anos em regime fechado no processo de corrupção e lavagem de dinheiro que respondia junto ao ex-assessor Ronan Feitosa.

O julgamento ocorreu hoje (24) pela manhã e os desembarcadores da Sessão Criminal por unanimidade julgaram procedente a ação penal.

Olarte faltou ao julgamento, que tem como relator do processo Luiz Claúdio Bonassini da Silva. Até o momento o acórdão não havia sido divulgado. O advogado Renê Siufi ainda não se manifestou sobre a decisão dos desembargadores na condenação do ex-prefeito Olarte.

Desde de novembro de 2014 tramita o processo, no qual o Procedimento Investigativo Criminal do Gaeco, que apurou que o ex-prefeito Gilmar Olarte teria pego folhas de cheque em branco com fiéis da igreja onde era pastor para supostamente troca-los com agiota para supostamente arrecadar dinheiro. Pois em troca oferecia vantagens na administração assim que assumisse o cargo de prefeito, após a queda de Alcides Bernal.

Comentários