Ônibus da Cassems vai levar atendimento para população de Amambai

Por reivindicação do deputado Paulo Corrêa e do vereador Fernando Fischer, o ônibus da Cassems estará visitando o município de Amambai no mês de setembro para levar atendimento médico à população.

O anúncio foi feito pelo presidente da Cassems, Ricardo Ayache, em reunião com Paulo Corrêa e Fischer.

De acordo com ele, além dos exames preventivos de câncer de mama, a unidade também vai oferecer exames preventivos de câncer de útero e pele.

O vereador Fernando Fischer agradeceu e explicou que a visita do ônibus fará parte das comemorações do aniversário da cidade. “Será uma semana onde estaremos realizando diversas atividades em comemoração aos 69 anos de Amambai e todas essas atividades serão voltadas para a nossa população. Em nome de todos os Amambaienses, desde já nós agradecemos o empenho do deputado Paulo Corrêa, que junto comigo buscou esse conquista, e ao presidente Ricardo Ayache, que de imediato atendeu nossa solicitação”, disse vereador.

Já o deputado Paulo Corrêa falou da importância de realizar o atendimento. “Nós sabemos que muitas pessoas não podem se deslocar da sua cidade para a Capital para realizar alguns tipos de exames e a visita dessa unidade móvel da Cassems é a oportunidade que muitas dessas pessoas terão de cuidar da saúde. Estamos muito felizes em poder ajudar e eu vou estar junto com toda a população comemorando o aniversário de Amambai e todas as conquistas do município. Mais uma vez agradeço ao Ricardo Ayache por nos atender”, disse Paulo Corrêa.

